Після реакції Заходу: уряд рф прибрав із сайту документ щодо зміни морських кордонів з Литвою та Фінляндією
Київ • УНН
На тлі реакції країн Балтії, у росії видалили проєкт документ, який пропонував в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.
У росії вирішили видалити з порталу проєктів нормативних правових актів документ від міноборони рф, який пропонував змінити російські кордони у Балтійському морі. Про це пише УНН.
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Тепер на сторінці проєкту йдеться, що його видалено. Проте копія документа залишилась на сервісі архівування вебсторінок за посиланням.
росія хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою і Фінляндією - росЗМІ21.05.24, 21:40 • 43291 перегляд
Документом пропонувалось скоригувати координати кордону в зоні кількох островів у Фінській затоці та поряд із північним вхідним мисом річки Нарва. На кордоні з Литвою під перегляд потрапляли зони Куршської та Балтійської кіс, а також райони мису Таран.
Як заявили в міноборони рф така зміна кордону в районі Балтійська, Зеленоградська та в східній частині Фінської затоки нібито мала дозволити використовувати відповідні акваторії як внутрішні морські води росії.
Нагадаємо
На тлі заяв щодо ймовірних планів рф щодо зміни морських кордонів у Балтійському морі, Латвія, Литва та Фінляндія пильно стежать за діями москви та очікують пояснень від її дипломатів.