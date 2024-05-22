Литва, Латвія і Фінляндія відреагували на заяви щодо ймовірної зміни кордонів рф у Балтійському морі

На тлі заяв щодо ймовірних планів рф щодо зміни морських кордонів у Балтійському морі, Латвія, Литва та Фінляндія пильно стежать за діями москви та очікують пояснень від її дипломатів. Про це пише УНН з посиланням на урядовців країн Балтії.

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Зокрема у Литві такі плани росії назвали свідомою провокацією, яка спрямована на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств.

Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Литви.

Там заявили, що вже запросили на зустріч російського представника для детальних пояснень щодо цієї ситуації. У Вільнюсі підкреслили, що відповідь буде буде узгоджена з партнерами.

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Литва нагадує і закликає росію поважати і дотримуватися загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також міжнародних і двосторонніх угод про непорушність кордонів - наголошують в МЗС Литви.

У МЗС Фінляндії також очікують уточнень від росії щодо ситуації з морськими кордонами та попереджають, що інформаційний шум навколо цієї заяви може бути гібридною атакою рф.

Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь – це також гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману - заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Схожим чином відповіла і очільниця МЗС Латвії Байба Браже. За її словами, Рига підтримує зв'язок з колегами у Фінляндії, Литві та інших країнах на Балтійському морі, щоб прояснити ситуацію.

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Контекст

Нещодавно російські ЗМІ з посиланням на документи уряду рф заявили, що росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Нагадаємо

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Бройєр заявляв, що росія може бути готова у військовому відношенні атакувати країни НАТО через п'ять-вісім років, якщо вирішить це зробити, як тільки вона відновить свої сили, що постраждали від війни в Україні.