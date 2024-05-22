Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  43419 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  68265 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  77320 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  66034 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118290 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115728 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119645 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113558 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104542 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  223449 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

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Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  223449 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  209377 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  403196 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  387976 просмотра

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

На фоне возможных планов россии по изменению морских границ в Балтийском море Латвия, Литва, Финляндия внимательно следят за действиями Москвы, добиваясь объяснений и предупреждая, что такие шаги нарушат международное право и создадут угрозу региональной безопасности.

Новости Мира •   •  8853 просмотра
Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

В Украине готовятся к крупнейшему ветеринарному событию: что подготовили организаторы IVC 2024

IVC 2024: научная конференция, фестиваль груминга и ярмарка товаров для животных.

Новости Бизнеса •   •  5882 просмотра
В Украине готовятся к крупнейшему ветеринарному событию: что подготовили организаторы IVC 2024

В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей

Из-за вражеских обстрелов энергообъектов в Сумской области 518 000 потребителей остались без электричества, но большинство из них были восстановлены к утру, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Общество •   •  9001 просмотра
В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей

Выдавал себя за прокурора: житель Николаевщины обманул более 70 таксистов по всей Украине

На Николаевщине будут судить 32-летнего жителя Снигиревки, который обманул 74 таксистов со всей Украины.

Общество •   •  8181 просмотра
Выдавал себя за прокурора: житель Николаевщины обманул более 70 таксистов по всей Украине

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.

Новости Мира •   •  7960 просмотра
Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.

Новости Мира •   •  8070 просмотра
В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу.

Экономика •   •  9270 просмотра
Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

В сентябре 2023 года в учебники истории для учеников 11-х классов в Украине будет исключен раздел о полномасштабном вторжении россии в Украину.

Общество •   •  43419 просмотра
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

Федерация легкой атлетики попросила дать правовую оценку действиям президента ФЛА Закарпатской области Олега Коноваленко, который был замечен на тренировке в форме с надписью Russia и якобы шутил об отделении Закарпатья от Украины.

Война •   •  9279 просмотра
Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников

Комитет экономического развития предложил модель экономического бронирования, которая предусматривает ежемесячную выплату в размере 20 000 гривен за каждого стратегически важного сотрудника. Другим вариант для бизнеса-это" "экономическая мобилизация". Предприниматели будут работать на потребность ВСУ в тех сферах, где имеют больше компетентности, чем сами военные.

Война •   •  9806 просмотра
Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников