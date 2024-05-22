Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

На фоне заявлений относительно вероятных планов рф по изменению морских границ в Балтийском море, Латвия, Литва и Финляндия пристально следят за действиями Москвы и ожидают объяснений от ее дипломатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на чиновников стран Балтии.

Детали

В частности в Литве такие планы России назвали сознательной провокацией, которая направлена на запугивание соседних стран и их обществ.

Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы - говорится в заявлении министерства иностранных дел Литвы.

Там заявили, что уже пригласили на встречу российского представителя для подробных объяснений по этой ситуации. В Вильнюсе подчеркнули, что ответ будет будет согласован с партнерами.

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Литва напоминает и призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ - отмечают в МИД Литвы.

В МИД Финляндии также ожидают уточнений от России относительно ситуации с морскими границами и предупреждают, что информационный шум вокруг этого заявления может быть гибридной атакой рф.

Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия, как участница конвенции, будет действовать соответственно. Следует помнить, что внесение недоразумений – это также гибридное воздействие. Финляндия не будет введена в заблуждение - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Похожим образом ответила и глава МИД Латвии Байба Браже. По ее словам, Рига поддерживает связь с коллегами в Финляндии, Литве и других странах Балтийского моря, чтобы прояснить ситуацию.

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Контекст

Недавно российские СМИ со ссылкой на документы правительства рф заявили, что Россия стремится в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Напомним

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер заявлял, что Россия может быть готова в военном отношении атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, если решит это сделать, как только она восстановит свои силы, пострадавшие от войны в Украине.