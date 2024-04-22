"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  114156 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  189505 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  287435 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  165746 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128881 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100724 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102520 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207328 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237186 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  233327 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  429768 просмотра

"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

Если Украина потерпит поражение, Путин начнет войну против стран Балтии и других бывших советских республик, чтобы восстановить советское влияние, предупреждает Зеленский.

Война •   •  10876 просмотра
"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

Хакеры похитили около 19 000 технических файлов Volkswagen за 5 лет с 2010 по 2015 год, включая данные о двигателях внутреннего сгорания, коробках передач, электромобилях и аккумуляторах.

Криминал и ЧП •   •  15193 просмотра
Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу, что повлекло проблемы с регистрацией и таможенным оформлением грузовых транспортных средств.

Экономика •   •  16244 просмотра
На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

Турция задержала 36 подозреваемых в нескольких городах по подозрению в связях с ИГИЛ, в частности в финансировании, поставке медикаментов, владении нелегальным оружием и документами.

Общество •   •  13555 просмотра
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

Ожидается, что США введут санкции против ультраортодоксального подразделения израильской армии под названием "Нецах Иегуда", что станет первым случаем применения санкций против израильской воинской части.

Война •   •  14044 просмотра
США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Новая версия Tesla Model 3 Performance имеет адаптивную подвеску, улучшенный режим вождения, спортивные сиденья с вентиляцией, настроенное шасси и подвеску, усовершенствованную тормозную систему, карбоновый декор, мощность более 500 л. с. и претендует на звание самой мощной Model 3 в истории.

Анонсы •   •  12713 просмотра
Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Ученые создали первый в истории атлас старения человеческих мышц, определив новые клеточные популяции, которые объясняют, почему некоторые мышечные волокна стареют быстрее, чем другие, и раскрыв клеточные механизмы, которые помогают противостоять потере мышечной массы.

Здоровье •   •  16404 просмотра
Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

В марте Трамп потратил $4,9 млн на юридические услуги, и у него может не хватить денег на оплату адвокатов, поскольку на счетах его избирательной кампании осталось лишь $6,8 млн.

политика •   •  16867 просмотра
Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 168 км к юго-западу от Мансанильо, Мексика, на глубине 10 км, сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Новости Мира •   •  14926 просмотра
У берегов Мексики произошло землетрясение

Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times

Спикер Джонсон согласился поддержать помощь Украине после ознакомления с отчетами разведки и свидетельствами о российских зверствах, будучи убежденным, что Путин может продолжить вторжение в Европу, если его не остановить.

Война •   •  17184 просмотра
Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times