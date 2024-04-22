"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

Если Украина потерпит поражение в войне с РФ, то российский диктатор Владимир Путин пойдет войной на страны Балтии. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью каналу NBC, передает УНН.

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Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в балтийские государства. И почему? Не потому, что есть какая-то интересная идея или стратегия, а потому, что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза президент Владимир Зеленский

Украинский лидер отметил, что Путин хочет "вернуть все бывшие республики Советского Союза".

В НАТО они или не в НАТО - его это не интересует. Он не боится стран НАТО президент Владимир Зеленский

После стран Балтии, по мнению Зеленского, под ударом окажутся Польша и часть Германии.

россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский