россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

россия намерена до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но украинские защитники рассчитывают выстоять и отразить наступление врага. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News, передает УНН.

россия хочет до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр. Я рассчитываю, что мы выстоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а затем разбить планы рф по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне - сказал президент.

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону на том направлении, не хватает нужного вооружения. Поэтому он рассчитывает на помощь от США.

Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцами не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые корректируют артиллерийский огонь россии, а также не хватает артиллерийских снарядов - подчеркнул он.

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Президент Украины Зеленский призвал американских союзников предоставить дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны для стабилизации ситуации, перехвата инициативы на поле боя и победы в войне с Россией.

США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор