После реакции Запада: правительство рф убрало с сайта документ по изменению морских границ с Литвой и Финляндией

У россих решили удалить с портала проектов нормативных правовых актов документ от минобороны рф, который предлагал изменить российские границы в Балтийском море. Об этом пишет УНН.

Детали

Теперь на странице проекта говорится, что он удален. Однако копия документа осталась на сервисе архивирования веб-страниц по ссылке.

россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

Документом предлагалось скорректировать координаты границы в зоне нескольких островов в Финском заливе и рядом с северным входным мысом реки Нарва. На границе с Литвой под пересмотр попадали зоны Куршской и Балтийской кос, а также районы мыса Таран.

Как заявили в минобороны рф такое изменение границы в районе Балтийска, Зеленоградска и в восточной части Финского залива якобы должно было позволить использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды россии.

Напомним,

На фоне заявлений о вероятных планах рф по изменению морских границ в Балтийском море, Латвия, Литва и Финляндия пристально следят за действиями Москвы и ождут объяснений от ее дипломатов.