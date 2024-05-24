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Латвія засудила росію за вилучення буїв з естонської території річки Нарва

Латвія засудила росію за вилучення буїв з естонської території річки Нарва

Київ • УНН

 • 17855 перегляди

росія прибрала естонські буї, що позначають судноплавний канал у річці Нарва. Прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня засудила нещодавні дії російських прикордонників

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня висловила осуд щодо дій РФ з вилучення з естонських вод на річці Нарва буїв, що маркують судноплавне русло. Про це пише УНН, з посиланням на сторінку в соцмережі Х Evika Siliņa.

Усунення Росією естонських буїв на річці Нарва неприпустиме. Цей прикордонний інцидент є частиною гібридної діяльності Росії в Європі. Ми будемо протистояти їм разом із нашими союзниками. Ми солідарні з нашими друзями і союзниками

- повідомила Евіка Сіліня.
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Нагадаємо

росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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