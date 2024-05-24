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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 12:22  •  4785 просмотра

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россия убрала эстонские буи, обозначающие судоходный канал в реке Нарва. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня высказала осуждение насчет действий рф по изъятию из эстонских вод на реке Нарва буев, маркирующих судоходное русло. Об этом пишет УНН, со ссылкой на страницу в соцсети Х Evika Siliņa.

Устранение Россией эстонских буев на реке Нарва недопустимо. Этот пограничный инцидент является частью гибридной деятельности России в Европе. Мы будем противостоять им вместе с нашими союзниками. Мы солидарны с нашими друзьями и союзниками

– сообщила Эвика Силиня.
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Напомним

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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