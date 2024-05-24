Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня высказала осуждение насчет действий рф по изъятию из эстонских вод на реке Нарва буев, маркирующих судоходное русло. Об этом пишет УНН, со ссылкой на страницу в соцсети Х Evika Siliņa.

Устранение Россией эстонских буев на реке Нарва недопустимо. Этот пограничный инцидент является частью гибридной деятельности России в Европе. Мы будем противостоять им вместе с нашими союзниками. Мы солидарны с нашими друзьями и союзниками – сообщила Эвика Силиня.

Напомним

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.