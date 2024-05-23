российские пограничники "украли" 20 эстонских буев на реке Нарва
Киев • УНН
россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.
В ночь на 23 мая российские пограничники демонтировали более 20 буйков, которые были установлены эстонской пограничной службой в эстонских водах для обозначения границы, передает УНН со ссылкой на ERR.
До начала войны в Украине установка этих буев происходила преимущественно по взаимному согласию, но с 2023 года россия не соглашается с эстонскими позициями по развертыванию буев. Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно соглашению 2022 года, потому что они нужны, чтобы избежать навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали в российские воды по ошибке
В этом году россия выразила несогласие относительно расположения примерно половины из 250 буйков, которые Эстония установила в соответствии с соглашениями о государственной границе и о размещении буев, подписанными между пограничными службами в 2022 году. Первые 50 буйков были установлены 13 мая. В ночь на четверг эстонская пограничная служба обнаружила, что российские пограничники начали демонтировать эти буи, изъяв за ночь 24 буя, некоторые из которых были частью спорных.
"Управление полиции и пограничной охраны связалось с российской пограничной службой и потребовало разъяснений относительно изъятия буев и их возвращения. Ведомство ждет доказательств из россии о том, что ранее согласованный фарватер изменился, и если они не будут представлены, то мы продолжим устанавливать буи", - сказал Пургель.
На пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас охарактеризовала эту ситуацию как пограничный инцидент и отметила, что сейчас идет выяснение всех деталей происшествия.
"Мы подойдем к этому делу трезво, взвешенно, если потребуется, также в контакте с союзниками. Мы видим более широкую схему, когда Россия пытается посеять тревогу своими действиями", - сказала Каллас.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна подчеркнул, что важно сохранять спокойствие в связи с этой ситуацией, отметив провокационное поведение России. Он отметил, что такие действия характерны для россии в последние годы и что ранее уже случались подобные пограничные инциденты, включая нарушения воздушного пространства.
Напомним
Эстония усилит кибербезопасность Украины, предоставляя оборудование в рамках ІТ-коалиции. Об этом сказала руководитель департамента киберполитики Министерства обороны Эстонии Лаура Оолуп, во время встречи с заместителем министра обороны Украины Екатериной Черногоренко.
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