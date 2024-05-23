російські прикордонники “вкрали” 20 естонських буїв на річці Нарва

ukenru
16:38 • 8610 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 106358 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 100945 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 105537 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 103374 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 109490 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 104724 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128089 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141649 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143247 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.4 м/с
49 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 85907 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 96726 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 89747 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 85675 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 57865 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 106411 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 297448 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 393333 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 405781 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 318700 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 40530 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 39424 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 76388 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 91599 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 101098 перегляди
Актуальне
російські прикордонники “вкрали” 20 естонських буїв на річці Нарва

російські прикордонники “вкрали” 20 естонських буїв на річці Нарва

Київ • УНН

 • 15105 перегляди

Росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.

У ніч на 23 травня російські прикордонники демонтували понад 20 буйків, які були встановлені естонською прикордонною службою в естонських водах для позначення кордону, передає УНН із посиланням на ERR.

До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося переважно за взаємною згодою, але з 2023 року росія не погоджує з естонськими позиціями щодо розгортання буїв. Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з угодою 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили в російські води помилково 

- сказав Пургель.

Цього року росія висловила незгоду щодо розташування приблизно половини з 250 буйків, які Естонія встановила згідно з угодами про державний кордон та про розміщення буїв, підписаними між прикордонними службами в 2022 році. Перші 50 буйків були встановлені 13 травня. У ніч на четвер естонська прикордонна служба виявила, що російські прикордонники почали демонтувати ці буї, вилучивши за ніч 24 буя, деякі з яких були частиною спірних.

"Управління поліції та прикордонної охорони зв'язалося з російською прикордонною службою та зажадало роз'яснень щодо вилучення буїв та їх повернення. Відомство чекає на докази з росії про те, що раніше узгоджений фарватер змінився, і якщо вони не будуть представлені, то ми продовжимо встановлювати буї", - сказав Пургель.

На пресконференції уряду прем'єр-міністр Кая Каллас охарактеризувала цю ситуацію як прикордонний інцидент і зазначила, що наразі триває з'ясування всіх деталей події.

"Ми підійдемо до цієї справи тверезо, виважено, якщо буде потрібно, також у контакті з союзниками. Ми бачимо ширшу схему, коли росія намагається посіяти тривогу своїми діями", - сказала Каллас.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна підкреслив, що важливо зберігати спокій у зв’язку з цією ситуацією, зазначивши провокаційну поведінку росії. Він відмітив, що такі дії є характерними для росії в останні роки і що раніше вже траплялись подібні прикордонні інциденти, включно з порушеннями повітряного простору.

Нагадаємо

Естонія посилить кібербезпеку України, надаючи обладнання в рамках ІТ-коаліції. Про це сказала керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії Лаура Оолуп, під час зустрічі із заступницею міністра оборони України Катериною Черногоренко.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Новини Світу
kaia-kallasКая Каллас
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69