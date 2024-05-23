російські прикордонники “вкрали” 20 естонських буїв на річці Нарва

У ніч на 23 травня російські прикордонники демонтували понад 20 буйків, які були встановлені естонською прикордонною службою в естонських водах для позначення кордону, передає УНН із посиланням на ERR.

До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося переважно за взаємною згодою, але з 2023 року росія не погоджує з естонськими позиціями щодо розгортання буїв. Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з угодою 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили в російські води помилково - сказав Пургель.

Цього року росія висловила незгоду щодо розташування приблизно половини з 250 буйків, які Естонія встановила згідно з угодами про державний кордон та про розміщення буїв, підписаними між прикордонними службами в 2022 році. Перші 50 буйків були встановлені 13 травня. У ніч на четвер естонська прикордонна служба виявила, що російські прикордонники почали демонтувати ці буї, вилучивши за ніч 24 буя, деякі з яких були частиною спірних.

"Управління поліції та прикордонної охорони зв'язалося з російською прикордонною службою та зажадало роз'яснень щодо вилучення буїв та їх повернення. Відомство чекає на докази з росії про те, що раніше узгоджений фарватер змінився, і якщо вони не будуть представлені, то ми продовжимо встановлювати буї", - сказав Пургель.

На пресконференції уряду прем'єр-міністр Кая Каллас охарактеризувала цю ситуацію як прикордонний інцидент і зазначила, що наразі триває з'ясування всіх деталей події.

"Ми підійдемо до цієї справи тверезо, виважено, якщо буде потрібно, також у контакті з союзниками. Ми бачимо ширшу схему, коли росія намагається посіяти тривогу своїми діями", - сказала Каллас.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна підкреслив, що важливо зберігати спокій у зв’язку з цією ситуацією, зазначивши провокаційну поведінку росії. Він відмітив, що такі дії є характерними для росії в останні роки і що раніше вже траплялись подібні прикордонні інциденти, включно з порушеннями повітряного простору.

Нагадаємо

Естонія посилить кібербезпеку України, надаючи обладнання в рамках ІТ-коаліції. Про це сказала керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії Лаура Оолуп, під час зустрічі із заступницею міністра оборони України Катериною Черногоренко.