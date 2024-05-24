Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

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23 мая 2024, 09:55  •  123348 просмотра

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Франция и Германия обеспокоены усилением российских провокаций на границе на границах ЕС с Эстонией, Литвой и Финляндией.

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"Резерв+": уже более миллиона украинцев обновили свои данные

Более миллиона украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", более 40 000 - в ТЦК и СП и более 21 тысячи - в Центрах предоставления административных услуг.

Общество •   •  964 просмотра
"Резерв+": уже более миллиона украинцев обновили свои данные

"Стену" Порошенко назвали главным символом коррупции в российско-украинской войне, который оставил Украину без защиты

За время президентства Петра Порошенко не удалось построить надлежащие фортификационные сооружения для Украины, а проект «Стена» на границе с россией стал символом коррупции и обеспечил минимальную оборону, оставив страну неготовой к полномасштабному вторжению россии, несмотря на обещания превратить ее в крепость.

политика •   •  2414 просмотра
"Стену" Порошенко назвали главным символом коррупции в российско-украинской войне, который оставил Украину без защиты

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования и более 1 триллиона гривен через военные и другие облигации, чтобы полностью профинансировать ключевые бюджетные расходы.

Экономика •   •  1989 просмотра
С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Кабосу, собака породы шиба-ину, которая вдохновила на создание мема «doge» и криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет, страдая от лейкемии и болезни печени.

Технологии •   •  2698 просмотра
Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

Решение о новых тарифах на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято до конца мая.

Общество •   •  4220 просмотра
Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Представитель Генштаба сообщил, что россия наращивает военную группировку в приграничных районах Сумской области, принимая меры для увеличения своих сил. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой.

Война •   •  4062 просмотра
В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Кабинет Министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую последовательность отключений электроэнергии, предоставляя приоритет объектам критической инфраструктуры, больницам, военным предприятиям и предприятиям, выполняющим мобилизационные задачи.

Экономика •   •  3873 просмотра
Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Пять украинских сел - Ворохта, Зеленый Гай, Квасы, Олыка и Урыч - были поданы Государственным агентством развития туризма Украины на включение в список "Лучших туристических сел 2024 года", престижного глобального туристического конкурса, организованного Всемирной туристической организацией.

Культура •   •  3419 просмотра
Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

В Киеве разоблачили группу наркодилеров, которые продавали кокаин во время комендантского часа, выдавая себя за военнослужащих. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Киев •   •  4135 просмотра
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа