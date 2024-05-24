Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе

Франция и Германия отмечают, что ЕС внимательно следит за российскими провокациями на границе с Эстонией, Литвой и Финляндией. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД Франции Стефана Сежурне и руководительницы МИД Германии Анналены Бербок.

Детали

Сежурне выразил солидарность с союзниками после "неприемлемых агрессивных действий" России. Он подчеркнул, что рф усилила свои провокации на границах ЕС в Эстонии, Финляндии и Литве.

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Выражаем полную солидарность с Эстонией, Финляндией и Литвой перед лицом этих неприемлемых агрессивных действий. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими союзниками, которые действуют спокойно и взвешенно - говорится в заметке французского дипломата.

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Зато глава министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия поджигает границы Евросоюза. Она также заверила, что ЕС готов поддержать страны Балтии.

Россия поджигает границы Евросоюза. Мы стоим бок о бок с нашими друзьями в Эстонии, Финляндии и Литве и не акцептируем такое агрессивное поведение. Наоборот, мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря - заявила Бербок.

Контекст

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.

Напомним

Ранее российские СМИ со ссылкой на документы правительства рф заявили, что россия стремится в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Правда, впоследствии после реакции Запада, россияне решили удалить этот документ с портала проектов нормативных правовых актов.

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