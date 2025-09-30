$41.320.16
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 24777 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 15552 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 15753 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 16797 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 18069 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 21598 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 59978 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 56370 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 64184 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
В Германии экс-помощника политика от AfD приговорили к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Бывшего помощника политика ультраправой партии AfD приговорили почти к пяти годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая. Он шпионил за китайскими диссидентами и передавал информацию из Европарламента китайской разведке.

В Германии экс-помощника политика от AfD приговорили к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая

Бывший помощник ведущего политика ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) во вторник был приговорен почти к пяти годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая — дело, которое усилило опасения по поводу того, что Европа стала мишенью для китайской разведки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Обвиняемый, который согласно немецким законам о защите персональных данных назван лишь как Цзян Г., является гражданином Германии. Как сообщил судья Высшего земельного суда в Дрездене, он шпионил за китайскими диссидентами в Европе и передавал китайской разведке информацию из Европейского парламента.

Цзян Г. был обвинен в работе на китайскую разведку с 2002 года и сборе документов и материалов из Европарламента во время работы на Максимилиана Краха, бывшего депутата Европарламента, который ныне представляет AfD в национальном парламенте Германии.

Китайское посольство в Германии не предоставило комментария на запрос. Пекин ранее отрицал все обвинения в шпионаже в Европе.

Крах во вторник заявил, что ждет объяснений суда в письменном виде, чтобы лучше понять "шпионскую деятельность, жертвой которой он стал". Также он отметил, что после ареста значительно усилил меры безопасности в своем офисе.

Обвинение в шпионаже было выдвинуто на фоне того, как Крах вел предвыборную кампанию как главный кандидат AfD на выборах в Европарламент. Это дело вызвало обеспокоенность по поводу прокитайских и пророссийских взглядов некоторых лидеров партии.

Напомним

В 2024 году 43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.

В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ26.09.25, 13:31 • 2492 просмотра

Ольга Розгон

