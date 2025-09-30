В Германии экс-помощника политика от AfD приговорили к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая
Киев • УНН
Бывшего помощника политика ультраправой партии AfD приговорили почти к пяти годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая. Он шпионил за китайскими диссидентами и передавал информацию из Европарламента китайской разведке.
Бывший помощник ведущего политика ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) во вторник был приговорен почти к пяти годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая — дело, которое усилило опасения по поводу того, что Европа стала мишенью для китайской разведки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Обвиняемый, который согласно немецким законам о защите персональных данных назван лишь как Цзян Г., является гражданином Германии. Как сообщил судья Высшего земельного суда в Дрездене, он шпионил за китайскими диссидентами в Европе и передавал китайской разведке информацию из Европейского парламента.
Цзян Г. был обвинен в работе на китайскую разведку с 2002 года и сборе документов и материалов из Европарламента во время работы на Максимилиана Краха, бывшего депутата Европарламента, который ныне представляет AfD в национальном парламенте Германии.
Китайское посольство в Германии не предоставило комментария на запрос. Пекин ранее отрицал все обвинения в шпионаже в Европе.
Крах во вторник заявил, что ждет объяснений суда в письменном виде, чтобы лучше понять "шпионскую деятельность, жертвой которой он стал". Также он отметил, что после ареста значительно усилил меры безопасности в своем офисе.
Обвинение в шпионаже было выдвинуто на фоне того, как Крах вел предвыборную кампанию как главный кандидат AfD на выборах в Европарламент. Это дело вызвало обеспокоенность по поводу прокитайских и пророссийских взглядов некоторых лидеров партии.
Напомним
В 2024 году 43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.
