В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 2360 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 5412 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 10617 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 17962 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 24591 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 25492 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 37670 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34868 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67331 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42814 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
42%
763мм
Популярные новости
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto26 сентября, 01:05 • 21822 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 6914 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 22432 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 18290 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12443 просмотра
публикации
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 10617 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 17962 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 24591 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 28862 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 35059 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Дональд Туск
Андрей Сибига
Ярослава Магучих
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Венгрия
Италия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 3142 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12595 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 28829 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 36927 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 70366 просмотра
Актуальное
ТикТок
Financial Times
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136

В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Двух 17-летних подростков задержали в Нидерландах по подозрению во вмешательстве в государственные дела, возможно, связанном с российским шпионажем. Один из них нес устройство для перехвата Wi-Fi возле офисов Европола и посольства Канады.

В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Нидерландах по подозрению во "вмешательстве в государственные дела" задержаны двое 17-летних подростков, сообщает прокуратура. Случай может быть связан с российским шпионажем. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям нидерландских медиа, подростки якобы были завербованы пророссийскими хакерами через мессенджер Telegram.

Один из парней, по информации следствия, проходил мимо офисов Европола, Евроюста и посольства Канады в Гааге, неся с собой так называемый "wi-fi sniffer" - устройство для обнаружения и перехвата wi-fi сетей

- говорится в сообщении.

В четверг оба подозреваемых предстали перед судьей: одного из них оставили под стражей, другого - отпустили под строгий домашний надзор до следующего слушания, которое должно состояться в течение двух недель.

Отец одного из подростков рассказал газете De Telegraaf, что полиция арестовала его сына в понедельник днем, когда тот делал домашнее задание.

По словам отца, полиция сообщила, что арест связан со шпионажем и оказанием услуг иностранному государству.

Подростка характеризуют как осведомленного в компьютерных технологиях и заинтересованного в хакерстве; он также подрабатывал в супермаркете.

В Великобритании задержаны три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу рф - Sky News18.09.25, 15:11 • 6295 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Европол
Гаага
Канада
Нидерланды