В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Нидерландах по подозрению во "вмешательстве в государственные дела" задержаны двое 17-летних подростков, сообщает прокуратура. Случай может быть связан с российским шпионажем. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям нидерландских медиа, подростки якобы были завербованы пророссийскими хакерами через мессенджер Telegram.

Один из парней, по информации следствия, проходил мимо офисов Европола, Евроюста и посольства Канады в Гааге, неся с собой так называемый "wi-fi sniffer" - устройство для обнаружения и перехвата wi-fi сетей - говорится в сообщении.

В четверг оба подозреваемых предстали перед судьей: одного из них оставили под стражей, другого - отпустили под строгий домашний надзор до следующего слушания, которое должно состояться в течение двух недель.

Отец одного из подростков рассказал газете De Telegraaf, что полиция арестовала его сына в понедельник днем, когда тот делал домашнее задание.

По словам отца, полиция сообщила, что арест связан со шпионажем и оказанием услуг иностранному государству.

Подростка характеризуют как осведомленного в компьютерных технологиях и заинтересованного в хакерстве; он также подрабатывал в супермаркете.

В Великобритании задержаны три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу рф - Sky News