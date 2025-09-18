В Великобритании задержаны три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу рф - Sky News

В британском графстве Эссекс правоохранители задержали двух мужчин и женщину, которых подозревают в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Расследование продолжается. Об этом сообщила Столичная полиция, ведущая антитеррористическое следствие, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

Правоохранители заявили, что задержали в городе Грейс 41-летнего мужчину и 35-летнюю женщину в одном из домов, а 46-летнего мужчину – по другому адресу в том же районе.

Позже задержанных доставили в Лондон. Всех подозреваемых в шпионаже для рф содержали согласно Закону о национальной безопасности. После обысков в двух домах их освободили под условный залог, следствие продолжается.

Командующий контртеррористическим подразделением столичной полиции Доминик Мерфи заявил, что правоохранители в Великобритании все чаще фиксируют случаи, когда граждан вербуют иностранные спецслужбы.

Мы видим растущее число тех, кого мы бы назвали "марионетками", вербуемых иностранными разведывательными службами – сказал Мерфи.

Он привел пример двух британцев, которых в прошлом году завербовала группа "Вагнер". Их обвиняют в попытке поджога склада, связанного с Украиной, в восточном Лондоне. Оба сейчас ожидают приговора.

Им грозят длительные сроки заключения. Хотя следует отметить, что сегодняшние аресты никоим образом не связаны с этим расследованием – подчеркнул командующий.

Он также обратился к британцам с предупреждением: "Любому, с кем могут связаться и соблазнить совершить преступную деятельность от имени иностранного государства здесь, в Великобритании, следует еще раз подумать".

