В Великобритании задержаны три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу рф - Sky News
Киев • УНН
В британском графстве Эссекс задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Их освободили под условный залог, расследование продолжается.
В британском графстве Эссекс правоохранители задержали двух мужчин и женщину, которых подозревают в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Расследование продолжается. Об этом сообщила Столичная полиция, ведущая антитеррористическое следствие, передает Sky News, пишет УНН.
Детали
Правоохранители заявили, что задержали в городе Грейс 41-летнего мужчину и 35-летнюю женщину в одном из домов, а 46-летнего мужчину – по другому адресу в том же районе.
Позже задержанных доставили в Лондон. Всех подозреваемых в шпионаже для рф содержали согласно Закону о национальной безопасности. После обысков в двух домах их освободили под условный залог, следствие продолжается.
Командующий контртеррористическим подразделением столичной полиции Доминик Мерфи заявил, что правоохранители в Великобритании все чаще фиксируют случаи, когда граждан вербуют иностранные спецслужбы.
Мы видим растущее число тех, кого мы бы назвали "марионетками", вербуемых иностранными разведывательными службами
Он привел пример двух британцев, которых в прошлом году завербовала группа "Вагнер". Их обвиняют в попытке поджога склада, связанного с Украиной, в восточном Лондоне. Оба сейчас ожидают приговора.
Им грозят длительные сроки заключения. Хотя следует отметить, что сегодняшние аресты никоим образом не связаны с этим расследованием
Он также обратился к британцам с предупреждением: "Любому, с кем могут связаться и соблазнить совершить преступную деятельность от имени иностранного государства здесь, в Великобритании, следует еще раз подумать".
