10:41 • 3846 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 12575 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 10278 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 10766 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 18671 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 13397 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 40057 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42210 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32754 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31565 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
В Великобритании задержаны три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу рф - Sky News

Киев • УНН

 • 194 просмотра

В британском графстве Эссекс задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Их освободили под условный залог, расследование продолжается.

В Великобритании задержаны три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу рф - Sky News

В британском графстве Эссекс правоохранители задержали двух мужчин и женщину, которых подозревают в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Расследование продолжается. Об этом сообщила Столичная полиция, ведущая антитеррористическое следствие, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

Правоохранители заявили, что задержали в городе Грейс 41-летнего мужчину и 35-летнюю женщину в одном из домов, а 46-летнего мужчину – по другому адресу в том же районе. 

Позже задержанных доставили в Лондон. Всех подозреваемых в шпионаже для рф содержали согласно Закону о национальной безопасности. После обысков в двух домах их освободили под условный залог, следствие продолжается.

В Британии арестовали двух мужчин за запуск дронов перед визитом Трампа17.09.25, 05:05 • 3396 просмотров

Командующий контртеррористическим подразделением столичной полиции Доминик Мерфи заявил, что правоохранители в Великобритании все чаще фиксируют случаи, когда граждан вербуют иностранные спецслужбы.

Мы видим растущее число тех, кого мы бы назвали "марионетками", вербуемых иностранными разведывательными службами

– сказал Мерфи.

Он привел пример двух британцев, которых в прошлом году завербовала группа "Вагнер". Их обвиняют в попытке поджога склада, связанного с Украиной, в восточном Лондоне. Оба сейчас ожидают приговора.

Им грозят длительные сроки заключения. Хотя следует отметить, что сегодняшние аресты никоим образом не связаны с этим расследованием

– подчеркнул командующий.

Он также обратился к британцам с предупреждением: "Любому, с кем могут связаться и соблазнить совершить преступную деятельность от имени иностранного государства здесь, в Великобритании, следует еще раз подумать".

Великобритания отправляет истребители "Тайфун" в Польшу после вторжения российских дронов15.09.25, 21:10 • 4838 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Еврофайтер Тайфун
Великобритания
Украина
Лондон
Польша