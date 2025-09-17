В Британии арестовали двух мужчин за запуск дронов перед визитом Трампа

Полиция задержала 37-летнего мужчину по подозрению в запуске дрона над Виндзором накануне государственного визита президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Великобританию. Несколькими часами ранее был арестован еще один мужчина по той же причине. Об этом информирует УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Отмечается, что подозреваемый из Эйлсбери был взят под стражу за вероятное нарушение временных ограничений на полеты, введенных в рамках масштабной операции по безопасности во время визита президента США в Великобританию.

Полиция долины Темзы сообщила, что мужчина управлял дроном в деревне Датчет, недалеко от Виндзорского замка.

Это произошло через несколько часов после того, как другой 37-летний мужчина из Брентфорда также был арестован по подозрению в управлении дроном над Большим Виндзорским парком.

Напомним

Во вторник, 16 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого в аэропорту Станстед встретила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

В программе поездки, которая продлится с 16 по 18 сентября, торжественный прием в Виндзорском замке с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, государственный банкет, двусторонние переговоры с премьером Киром Стармером, а также объявление экономических соглашений на более чем 10 миллиардов долларов.

