У Британії заарештували двох чоловіків за запуск дронів перед візитом Трампа

Поліція затримала 37-річного чоловіка за підозрою в запуску дрона над Віндзором напередодні державного візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Великої Британії. Кількома годинами раніше був арештований ще один чоловік з тієї ж причини. Про це інформує УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Зазначається, що підозрюваного з Ейлсбері взяли під варту за ймовірне порушення тимчасових обмежень на польоти, запроваджених у межах масштабної операції з безпеки під час візиту президента США до Великої Британії.

Поліція долини Темзи повідомила, що чоловік керував дроном у селі Датчет, неподалік Віндзорського замку.

Це сталося за кілька годин після того, як іншого 37-річного чоловіка з Брентфорда також було заарештовано за підозрою в управлінні дроном над Великим Віндзорським парком.

Нагадаємо

У вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

У програмі поїздки, яка триватиме з 16 по 18 вересня, урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет, двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. 17 вересня він зустрінеться з королем, якого назвав своїм давнім другом.

