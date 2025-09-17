$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 17448 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 31580 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 22159 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 37633 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 52930 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 25219 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 42367 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37070 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16823 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37824 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
У Британії заарештували двох чоловіків за запуск дронів перед візитом Трампа

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Поліція затримала двох 37-річних чоловіків за підозрою в запуску дронів над Віндзором, порушуючи тимчасові обмеження на польоти. Це сталося напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії.

У Британії заарештували двох чоловіків за запуск дронів перед візитом Трампа

Поліція затримала 37-річного чоловіка за підозрою в запуску дрона над Віндзором напередодні державного візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Великої Британії. Кількома годинами раніше був арештований ще один чоловік з тієї ж причини. Про це інформує УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Зазначається, що підозрюваного з Ейлсбері взяли під варту за ймовірне порушення тимчасових обмежень на польоти, запроваджених у межах масштабної операції з безпеки під час візиту президента США до Великої Британії.

Поліція долини Темзи повідомила, що чоловік керував дроном у селі Датчет, неподалік Віндзорського замку.

Це сталося за кілька годин після того, як іншого 37-річного чоловіка з Брентфорда також було заарештовано за підозрою в управлінні дроном над Великим Віндзорським парком.

Нагадаємо

У вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер. 

У програмі поїздки, яка триватиме з 16 по 18 вересня, урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет, двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. 17 вересня він зустрінеться з королем, якого назвав своїм давнім другом.

Віта Зеленецька

