У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь рф - Sky News

У британському графстві Ессекс правоохоронці затримали двох чоловіків та жінку, яких підозрюють у шпигунстві та співпраці із російськими спецслужбами. Розслідування триває. Про це повідомила Столична поліція, яка веде антитерористичне слідство, передає Sky News, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці заявили, що затримали у місті Грейс 41-річного чоловіка та 35-річну жінку в одному з будинків, а 46-річного чоловіка – за іншою адресою в тому ж районі.

Пізніше затриманих доставили до Лондона. Усіх підозрюваних у шпигунстві для рф утримували згідно з Законом про національну безпеку. Після обшуків у двох оселях їх звільнили під умовну заставу, слідство триває.

Командувач контртерористичного підрозділу столичної поліції Домінік Мерфі заявив, що правоохоронці у Великій Британії дедалі частіше фіксують випадки, коли громадян вербують іноземні спецслужби.

Ми бачимо зростаючу кількість тих, кого ми б назвали "маріонетками", вербованих іноземними розвідувальними службами – сказав Мерфі.

Він навів приклад двох британців, яких торік завербувала група "Вагнер". Їх звинувачують у спробі підпалу складу, пов’язаного з Україною, у східному Лондоні. Обидва зараз очікують на вирок.

Їм загрожують тривалі терміни ув’язнення. Хоча слід зазначити, що сьогоднішні арешти жодним чином не пов’язані з цим розслідуванням – підкреслив командувач.

Він також звернувся до британців із попередженням: "Будь-кому, з ким можуть зв’язатися та спокусити вчинити злочинну діяльність від імені іноземної держави тут, у Великій Британії, слід ще раз подумати".

