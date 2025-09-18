У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь рф - Sky News

$41.190.02
10:41 • 3488 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 11944 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 9844 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 10463 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 18183 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13267 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 39718 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42095 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32698 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31516 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Архів

Популярнi новини
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 15694 перегляди
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 8586 перегляди
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 5644 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 15091 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 12484 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 1664 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:39 • 11944 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 12599 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
07:58 • 18183 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 39718 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Владислав Косіняк-Камиш
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Франція
Канада
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 15182 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 21115 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 21569 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 20307 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 49743 перегляди
Мі-8
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
WhatsApp
E-6 Mercury

У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь рф - Sky News

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У британському графстві Ессекс затримали двох чоловіків та жінку, яких підозрюють у шпигунстві та співпраці з російськими спецслужбами. Їх звільнили під умовну заставу, розслідування триває.

У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь рф - Sky News

У британському графстві Ессекс правоохоронці затримали двох чоловіків та жінку, яких підозрюють у шпигунстві та співпраці із російськими спецслужбами. Розслідування триває. Про це повідомила Столична поліція, яка веде антитерористичне слідство, передає Sky News, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці заявили, що затримали у місті Грейс 41-річного чоловіка та 35-річну жінку в одному з будинків, а 46-річного чоловіка – за іншою адресою в тому ж районі. 

Пізніше затриманих доставили до Лондона. Усіх підозрюваних у шпигунстві для рф утримували згідно з Законом про національну безпеку. Після обшуків у двох оселях їх звільнили під умовну заставу, слідство триває.

У Британії заарештували двох чоловіків за запуск дронів перед візитом Трампа17.09.25, 05:05 • 3396 переглядiв

Командувач контртерористичного підрозділу столичної поліції Домінік Мерфі заявив, що правоохоронці у Великій Британії дедалі частіше фіксують випадки, коли громадян вербують іноземні спецслужби.

Ми бачимо зростаючу кількість тих, кого ми б назвали "маріонетками", вербованих іноземними розвідувальними службами

– сказав Мерфі.

Він навів приклад двох британців, яких торік завербувала група "Вагнер". Їх звинувачують у спробі підпалу складу, пов’язаного з Україною, у східному Лондоні. Обидва зараз очікують на вирок.

Їм загрожують тривалі терміни ув’язнення. Хоча слід зазначити, що сьогоднішні арешти жодним чином не пов’язані з цим розслідуванням

– підкреслив командувач.

Він також звернувся до британців із попередженням: "Будь-кому, з ким можуть зв’язатися та спокусити вчинити злочинну діяльність від імені іноземної держави тут, у Великій Британії, слід ще раз подумати".

Британія відправляє винищувачі "Тайфун" до Польщі після вторгнення російських дронів15.09.25, 21:10 • 4838 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Eurofighter Typhoon
Велика Британія
Україна
Лондон
Польща