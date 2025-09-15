Британія відправляє винищувачі "Тайфун" до Польщі після вторгнення російських дронів

У відповідь на вторгнення російських дронів у польський повітряний простір, Велика Британія направила свої винищувачі "Тайфун" у рамках місії НАТО для посилення оборони та стримування потенційної агресії кремля. Про це пише УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Уряд великої Британії оголосив, що "винищувачі Королівських ВПС виконуватимуть місії протиповітряної оборони над Польщею в рамках місії НАТО". Цей крок було ухвалено після того, як російські дрони перетнули повітряний простір Польщі, що стало найзначнішим порушенням повітряного простору НАТО путіним, наголошує видання.

Міністерство оборони повідомило, що "Тайфуни" з авіабази Конінгсбі в Лінкольнширі приєднаються до військ союзників Данії, Франції та Німеччини для посилення оборони НАТО на східній стороні". Їх підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі.

"Нерозсудлива поведінка росії є прямою загрозою європейській безпеці та порушенням міжнародного права, саме тому Велика Британія підтримуватиме зусилля НАТО щодо зміцнення свого східного флангу за допомогою операції "Східний Сентрі", - заявив Сер Кір Стармер.

"Ці літаки - не просто демонстрація сили, вони життєво важливі для стримування агресії, забезпечення безпеки повітряного простору НАТО та захисту нашої національної безпеки та безпеки наших союзників. Ми й надалі твердо підтримуватимемо Україну та посилюватимемо тиск на путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир. Вторгнення росії у польський повітряний простір призвело до порушення повітряного простору Румунії лише через кілька днів. кремль заявив, що його дрони потрапили до Польщі через глушіння, але європейські лідери вважають, що порушення були навмисною провокацією", - додав він.

"Послання москві чітке. путін випробував НАТО, НАТО відповіло єдністю, і Велика Британія зіграє свою роль повною мірою. Коли нам загрожують, ми реагуємо разом", - підкреслив міністр оборони Джон Гілі.

Міністерство закордонних справ також викликало російського посла в Лондоні Андрія Келіна через те, що воно назвало "абсолютно неприйнятними" порушеннями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив у п'ятницю про операцію "Східний вартовий" і заявив, що вона включатиме розгортання обладнання на кордоні з білоруссю, росією та Україною для стримування потенційної російської агресії. Це підкреслює давні побоювання щодо потенційного розширення трирічної війни росії в Україні, йдеться у публікації.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну.

Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. А Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди".

НАТО розробляє військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі. Кілька країн-союзників вже пообіцяли допомогу, включаючи системи ППО та винищувачі.