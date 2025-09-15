Британія відправляє винищувачі "Тайфун" до Польщі після вторгнення російських дронів

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 5568 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 10764 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 15412 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 20320 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 24221 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 54411 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 35729 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32279 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36021 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58153 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
60%
753мм
Популярнi новини
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 36162 перегляди
На Закарпатті "чорний археолог" розкопав та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів: він постане перед судом15 вересня, 09:02 • 4486 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 30974 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55 • 13260 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto14:15 • 11789 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 31033 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 36223 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 54413 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 32485 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 111753 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Сі Цзіньпін
Ольга Стефанишина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 24785 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 25411 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 32001 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 38131 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 87632 перегляди
Актуальне
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times
Шахед-136

Британія відправляє винищувачі "Тайфун" до Польщі після вторгнення російських дронів

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Велика Британія направляє винищувачі "Тайфун" до Польщі у відповідь на порушення її повітряного простору російськими дронами. Цей крок є частиною місії НАТО для посилення оборони східного флангу.

Британія відправляє винищувачі "Тайфун" до Польщі після вторгнення російських дронів

У відповідь на вторгнення російських дронів у польський повітряний простір, Велика Британія направила свої винищувачі "Тайфун" у рамках місії НАТО для посилення оборони та стримування потенційної агресії кремля. Про це пише УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Уряд великої Британії оголосив, що "винищувачі Королівських ВПС виконуватимуть місії протиповітряної оборони над Польщею в рамках місії НАТО". Цей крок було ухвалено після того, як російські дрони перетнули повітряний простір Польщі, що стало найзначнішим порушенням повітряного простору НАТО путіним, наголошує видання.

Міністерство оборони повідомило, що "Тайфуни" з авіабази Конінгсбі в Лінкольнширі приєднаються до військ союзників Данії, Франції та Німеччини для посилення оборони НАТО на східній стороні". Їх підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі.

"Нерозсудлива поведінка росії є прямою загрозою європейській безпеці та порушенням міжнародного права, саме тому Велика Британія підтримуватиме зусилля НАТО щодо зміцнення свого східного флангу за допомогою операції "Східний Сентрі", - заявив Сер Кір Стармер.

"Ці літаки - не просто демонстрація сили, вони життєво важливі для стримування агресії, забезпечення безпеки повітряного простору НАТО та захисту нашої національної безпеки та безпеки наших союзників. Ми й надалі твердо підтримуватимемо Україну та посилюватимемо тиск на путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир. Вторгнення росії у польський повітряний простір призвело до порушення повітряного простору Румунії лише через кілька днів. кремль заявив, що його дрони потрапили до Польщі через глушіння, але європейські лідери вважають, що порушення були навмисною провокацією", - додав він.

"Послання москві чітке. путін випробував НАТО, НАТО відповіло єдністю, і Велика Британія зіграє свою роль повною мірою. Коли нам загрожують, ми реагуємо разом", - підкреслив міністр оборони Джон Гілі.

Міністерство закордонних справ також викликало російського посла в Лондоні Андрія Келіна через те, що воно назвало "абсолютно неприйнятними" порушеннями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив у п'ятницю про операцію "Східний вартовий" і заявив, що вона включатиме розгортання обладнання на кордоні з білоруссю, росією та Україною для стримування потенційної російської агресії. Це підкреслює давні побоювання щодо потенційного розширення трирічної війни росії в Україні, йдеться у публікації.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. 

Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. А Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди".

НАТО розробляє військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі. Кілька країн-союзників вже пообіцяли допомогу, включаючи системи ППО та винищувачі.

Альона Уткіна

Новини Світу
Державний кордон України
Білорусь
Повітряні сили Великої Британії
Джон Гілі
Кір Стармер
Марк Рютте
Eurofighter Typhoon
Міністерство оборони Великої Британії
НАТО
Данія
Франція
Велика Британія
Німеччина
Дональд Туск
Румунія
Україна
Польща