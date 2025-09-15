$41.280.03
Великобритания отправляет истребители "Тайфун" в Польшу после вторжения российских дронов

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Великобритания направляет истребители "Тайфун" в Польшу в ответ на нарушение ее воздушного пространства российскими дронами. Этот шаг является частью миссии НАТО по усилению обороны восточного фланга.

Великобритания отправляет истребители "Тайфун" в Польшу после вторжения российских дронов

В ответ на вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство Великобритания направила свои истребители "Тайфун" в рамках миссии НАТО для усиления обороны и сдерживания потенциальной агрессии Кремля. Об этом пишет УНН со ссылкой на News Sky.

Детали

Правительство Великобритании объявило, что "истребители Королевских ВВС будут выполнять миссии противовоздушной обороны над Польшей в рамках миссии НАТО". Этот шаг был принят после того, как российские дроны пересекли воздушное пространство Польши, что стало самым значительным нарушением воздушного пространства НАТО Путиным, отмечает издание.

Министерство обороны сообщило, что "Тайфуны" с авиабазы Конингсби в Линкольншире присоединятся к войскам союзников Дании, Франции и Германии для усиления обороны НАТО на восточной стороне". Их будет поддерживать самолет-заправщик в воздухе Voyager с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире.

"Безрассудное поведение россии является прямой угрозой европейской безопасности и нарушением международного права, именно поэтому Великобритания будет поддерживать усилия НАТО по укреплению своего восточного фланга с помощью операции "Восточный Сентри", — заявил Сэр Кир Стармер.

"Эти самолеты — не просто демонстрация силы, они жизненно важны для сдерживания агрессии, обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников. Мы и впредь будем твердо поддерживать Украину и усиливать давление на путина, пока не будет установлен справедливый и прочный мир. Вторжение россии в польское воздушное пространство привело к нарушению воздушного пространства Румынии всего через несколько дней. Кремль заявил, что его дроны попали в Польшу из-за глушения, но европейские лидеры считают, что нарушения были преднамеренной провокацией", — добавил он.

"Послание москве четкое. путин испытал НАТО, НАТО ответило единством, и Великобритания сыграет свою роль в полной мере. Когда нам угрожают, мы реагируем вместе", — подчеркнул министр обороны Джон Хили.

Министерство иностранных дел также вызвало российского посла в Лондоне Андрея Келина из-за того, что оно назвало "абсолютно неприемлемыми" нарушениями.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил в пятницу об операции "Восточный страж" и заявил, что она будет включать развертывание оборудования на границе с беларусью, россией и Украиной для сдерживания потенциальной российской агрессии. Это подчеркивает давние опасения относительно потенциального расширения трехлетней войны россии в Украине, говорится в публикации.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. 

Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. А Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды".

НАТО разрабатывает военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Несколько стран-союзников уже пообещали помощь, включая системы ПВО и истребители.

Алена Уткина

