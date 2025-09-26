У Нідерландах затримали двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь рф
Київ • УНН
Двох 17-річних підлітків затримали в Нідерландах за підозрою у втручанні в державні справи, можливо, пов'язаному з російським шпигунством. Один з них ніс пристрій для перехоплення Wi-Fi біля офісів Європолу та посольства Канади.
У Нідерландах за підозрою у "втручанні в державні справи" затримано двох 17-річних підлітків, повідомляють прокуратура. Випадок, може бути пов'язаний із російським шпигунством. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями нідерландських медіа, підлітки нібито були завербовані проросійськими хакерами через месенджер Telegram.
Один із хлопців, за інформацією слідства, проходив повз офіси Європолу, Євроюсту та посольства Канади в Гаазі, несучи з собою так званий "wi-fi sniffer" - пристрій для виявлення та перехоплення wi-fi мереж
У четвер обидва підозрювані постали перед суддею: одного з них залишили під вартою, іншого - відпустили під суворий домашній нагляд до наступного слухання, яке має відбутися впродовж двох тижнів.
Батько одного з підлітків розповів газеті De Telegraaf, що поліція заарештувала його сина в понеділок удень, коли той робив домашнє завдання.
За словами батька, поліція повідомила, що арешт пов'язаний зі шпигунством і наданням послуг іноземній державі.
Підлітка харектерезують як обізнаного в комп’ютерних технологіях і зацікавленого в хакерстві; він також підпрацьовував у супермаркеті.
У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь рф - Sky News18.09.25, 15:11 • 6296 переглядiв