У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство на користь Китаю

$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:49 • 11621 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24929 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15608 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15808 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16842 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18089 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 21609 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60032 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126944 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56375 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5.3м/с
64%
757мм
Популярнi новини
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС30 вересня, 01:57 • 20051 перегляди
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 8282 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 13063 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 12105 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 4806 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 24970 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60047 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126985 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 64250 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 66684 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 1782 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 5100 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 21041 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 23163 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 35542 перегляди
Актуальне
The Guardian
The New York Times
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Шахед-136

У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство на користь Китаю

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Колишнього помічника політика ультраправої партії AfD засудили до майже п'яти років ув'язнення за шпигунство на користь Китаю. Він шпигував за китайськими дисидентами та передавав інформацію з Європарламенту китайській розвідці.

У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство на користь Китаю

Колишнього помічника провідного політика ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у вівторок засудили майже до п’яти років ув’язнення за шпигунство на користь Китаю — справа, яка посилила занепокоєння щодо того, що Європа стала мішенню для китайської розвідки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Обвинувачений, якого згідно з німецькими законами про захист персональних даних названо лише як Цзян Г., є громадянином Німеччини. Як повідомив суддя Вищого земельного суду у Дрездені, він шпигував за китайськими дисидентами в Європі та передавав китайській розвідці інформацію з Європейського парламенту.

Цзян Г. був звинувачений у роботі на китайську розвідку з 2002 року і зборі документів та матеріалів з Європарламенту під час роботи на Максіміліана Краха, колишнього депутата Європарламенту, який нині представляє AfD у національному парламенті Німеччини.

Китайське посольство в Німеччині не надало коментаря на запит. Пекін раніше заперечував усі звинувачення у шпигунстві в Європі.

Крах у вівторок заявив, що чекає на пояснення суду у письмовому вигляді, аби краще зрозуміти "шпигунську діяльність, жертвою якої він став". Також він зазначив, що після арешту значно посилив заходи безпеки в своєму офісі.

Звинувачення у шпигунстві було висунуто на тлі того, як Крах вів передвиборчу кампанію як головний кандидат AfD на виборах до Європарламенту. Ця справа викликала занепокоєння щодо прокитайських та проросійських поглядів деяких лідерів партії.

Нагадаємо

У 2024 році 43-річного помічника депутата Європарламенту від AfD затримали в Дрездені за підозрою в шпигунстві на користь китайської розвідки шляхом передачі інформації про переговори і рішення в Європарламенті.

У Нідерландах затримали двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь рф26.09.25, 13:31 • 2492 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Альтернатива для Німеччини
Європейський парламент
Reuters
Дрезден
Пекін
Європа
Німеччина
Китай