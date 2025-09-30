У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство на користь Китаю

Колишнього помічника провідного політика ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у вівторок засудили майже до п’яти років ув’язнення за шпигунство на користь Китаю — справа, яка посилила занепокоєння щодо того, що Європа стала мішенню для китайської розвідки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Обвинувачений, якого згідно з німецькими законами про захист персональних даних названо лише як Цзян Г., є громадянином Німеччини. Як повідомив суддя Вищого земельного суду у Дрездені, він шпигував за китайськими дисидентами в Європі та передавав китайській розвідці інформацію з Європейського парламенту.

Цзян Г. був звинувачений у роботі на китайську розвідку з 2002 року і зборі документів та матеріалів з Європарламенту під час роботи на Максіміліана Краха, колишнього депутата Європарламенту, який нині представляє AfD у національному парламенті Німеччини.

Китайське посольство в Німеччині не надало коментаря на запит. Пекін раніше заперечував усі звинувачення у шпигунстві в Європі.

Крах у вівторок заявив, що чекає на пояснення суду у письмовому вигляді, аби краще зрозуміти "шпигунську діяльність, жертвою якої він став". Також він зазначив, що після арешту значно посилив заходи безпеки в своєму офісі.

Звинувачення у шпигунстві було висунуто на тлі того, як Крах вів передвиборчу кампанію як головний кандидат AfD на виборах до Європарламенту. Ця справа викликала занепокоєння щодо прокитайських та проросійських поглядів деяких лідерів партії.

Нагадаємо

У 2024 році 43-річного помічника депутата Європарламенту від AfD затримали в Дрездені за підозрою в шпигунстві на користь китайської розвідки шляхом передачі інформації про переговори і рішення в Європарламенті.

