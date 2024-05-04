В Германии на кандидата от партии Шольца напали во время агитации к выборам в Европарламент

Кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент избили и серьезно травмировали во время агитации в Дрездене. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В пятницу вечером в Дрездене во время расклейки плакатов на кандидата от Социал-демократической партии Матиаса Экке было совершено нападение, сообщила партия. Он был доставлен в больницу и нуждался в хирургическом вмешательстве в связи с полученными травмами.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер, которая также является членом партии, заявила, что если будет доказано, что нападение было политически мотивированным, то это будет "серьезной атакой на демократию".

Мы переживаем новое измерение антидемократического насилия, - сказала Фезер.

Правительственные и оппозиционные партии заявляют, что их члены и сторонники столкнулись с волной физических и словесных нападений, и призывают полицию усилить защиту политиков и предвыборных митингов.

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