В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов
Киев • УНН
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.
В Германии в четверг, 1 февраля, будет отменено не менее 1100 авиарейсов, из-за чего пострадают около 200 тысяч пассажиров, сообщило объединение немецких аэропортов ADV. Передает DW, пишет УНН.
Детали
Забастовка пройдет в 11 воздушных гаванях страны: Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. Аэропорты Мюнхена и Нюрнберга забастовка не коснулась, однако там будут отменены все рейсы в вышеупомянутые города.
При этом авиакомпания Lufthansa объявила, что планирует отправить большую часть запланированных на четверг рейсов - прежде всего большинство дальних полетов из охваченного забастовкой аэропорта во Франкфурте. В то же время компания предложила пассажирам бесплатный обмен билетов на другую дату до 8 февраля. Пассажиры с билетами на внутригерманские рейсы могут бесплатно обменять их на билеты на поезда независимо от того, состоится ли вылет или его отменят.
Дополнение
По данным издания, в забастовке участвуют 25 тысяч сотрудников аэропортов, осуществляющих контроль пассажиров, багажа и персонала. Профсоюз Ver.di требует для бастующих от федерального объединения предприятий воздушной безопасности и охраны BDLS повышения зарплаты на 2,80 евро в час, повышения должностных надбавок и доплат за сверхурочные, работу ночью, в выходные и праздничные дни.
Как заявили в BDLS, выполнение требований профсоюза привело бы к суммарному увеличению расходов предприятий на 250 миллионов евро в 2024 году. Переговоры между работодателями и Ver.di продолжатся 6 февраля.
Напомним
30 января Врачи из 23 университетских клиник в Германии объявили забастовку с требованием повысить зарплату и ввести ограничения по ненормированным рабочим сменам.