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У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів

У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів

Київ • УНН

 • 25808 перегляди

Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.

У Німеччині в четвер, 1 лютого, буде скасовано щонайменше 1100 авіарейсів, через що постраждають близько 200 тисяч пасажирів, повідомило об'єднання німецьких аеропортів ADV. Передає DW, пише УНН.

Деталі

Страйк пройде в 11 повітряних гаванях країни: Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі, Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Бремені, Ганновері, Лейпцигу, Дрездені та Ерфурті. Аеропорти Мюнхена та Нюрнберга страйк не торкнувся, проте там будуть скасовані всі рейси до вищезгаданих міст.

При цьому авіакомпанія Lufthansa оголосила, що планує відправити більшу частину запланованих на четвер рейсів — насамперед більшість дальніх польотів з охопленого страйком аеропорту у Франкфурті. Водночас компанія запропонувала пасажирам безкоштовний обмін квитків на іншу дату до 8 лютого. Пасажири з квитками на внутрішньонімецькі рейси можуть безоплатно обміняти їх на квитки на поїзди незалежно від того, чи відбудеться виліт, чи його скасують.

Доповнення

За даними видання, у страйку беруть участь 25 тисяч співробітників аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу і персоналу. Профспілка Ver.di вимагає для страйкарів від федерального об'єднання підприємств повітряної безпеки та охорони BDLS підвищення зарплати на 2,80 євро на годину, підвищення посадових надбавок і доплат за понаднормові, роботу вночі, у вихідні та святкові дні.

Як заявили у BDLS, виконання вимог профспілки призвело б до сумарного збільшення витрат підприємств на 250 мільйонів євро у 2024 році. Переговори між роботодавцями і Ver.di продовжаться 6 лютого.

Нагадаємо

30 січня Лікарі з 23 університетських клінік у Німеччині оголосили страйк з вимогою підвищити зарплату та запровадити обмеження щодо ненормованих робочих змін.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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