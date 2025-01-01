Трагическая новогодняя ночь в Германии: фейерверки привели к смертям и сотням арестов

Пятеро людей погибли в результате несчастных случаев, связанных с фейерверками в Германии в новогоднюю ночь. В нескольких городах участники массовых гуляний напали на полицейских. Берлинская полиция сообщила о 330 арестах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Среди погибших - 20-летний юноша, который получил смертельные травмы из-за взрыва самодельной петарды в Гамбурге.

Несколько человек в Берлине потеряли пальцы или части рук из-за взрывов пиротехники. Трое детей получили ранения в Мюнхене, а в Ростоке прямо перед его лицом десятилетнего мальчика взорвалась петарда.

В Берлине было задержано 330 человек, 13 полицейских получили серьезные травмы, одного из них прооперировали после того, как ему в ногу попал фейерверк.

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В Лейпциге около 100-150 молодых людей стреляли друг в друга пиротехникой, целились в автомобили и трамваи и подожгли мусорный бак.

Также в Гамбурге, Гельзенкирхене, Дрездене и еще нескольких городах полицейских, пожарных и спасателей атаковали фейерверками и петардами.

В Швебиш-Гмюнде в Баден-Вюртемберге трое полицейских получили легкие ранения после того, как рядом с ними взорвалась петарда.

Также по данным Spiegel, неизвестный ворвался в центр для беженцев в Швальмтале (округ Вирсен), чтобы устроить фейерверк. По сообщению полиции, рядом с центром остановился старый автомобиль с четырьмя или пятью людьми в салоне. По словам свидетелей, один из подозреваемых вышел из машины, прошел через открытые двери на кухню и бросил петарду в стиральную машину. Когда он уезжал, две ракеты были зажжены и брошены в направлении жилого дома. Никто не пострадал. По сообщениям, людям, находившимся в машине, было от 15 до 18 лет.

Правоохранители проводят расследование, мотивы пока непонятны.

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