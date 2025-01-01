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Трагічна новорічна ніч у Німеччині: феєрверки призвели до смертей та сотні арештів

Київ • УНН

 • 62972 перегляди

П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали 13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.

П'ятеро людей загинули внаслідок нещасних випадків, пов'язаних із феєрверками у Німеччині у ніч на 1 січня. У кількох містах учасники масових гулянь напали на поліцейських. Берлінська поліція повідомила про 330 арештів. Про це УНН повідомляє із посиланням на DW. 

 Серед загиблих- 20-річний юнак, який отримав смертельні травми через вибух саморобної петарди в Гамбурзі.

Кілька людей у Берліні втратили пальці або частини рук через вибухи піротехніки. Троє дітей отримали поранення у Мюнхені, а у Ростоку просто перед його обличчя десятирічного хлопчика вибухнула петарда. 

У Берліні було затримано 330 осіб, 13 поліцейських дістали серйозні травми, одного з них прооперували після того, як йому в ногу влучив феєрверк.

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У Лейпцигу близько 100-150 молодих людей стріляли один в одного піротехнікою, цілилися в автомобілі і трамваї та підпалили сміттєвий бак.

Також у Гамбурзі, Гельзенкірхені, Дрездені та ще кількох містах поліцейських, пожежників і рятувальників атакували феєрверками та петардами.

У Швебіш-Гмюнде в Баден-Вюртемберзі троє поліцейських отримали легкі поранення після того, як поруч із ними вибухнула петарда.

Також за даними Spiegel, невідомий увірвався до центру для біженців у Швальмталі (округ Вірсен), щоб влаштувати феєрверк. За повідомленням поліції, біля центру зупинився старий автомобіль з чотирма або п'ятьма людьми в салоні. За словами свідків, один з підозрюваних вийшов з машини, пройшов через відчинені двері на кухню і кинув петарду в пральну машину. Коли він від'їжджав, дві ракети були запалені і кинуті в напрямку житлового будинку. Ніхто не постраждав. За повідомленнями, людям, які перебували в машині, було від 15 до 18 років.

Правоохоронці проводять розслідування, мотиви поки що незрозумілі. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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