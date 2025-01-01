У Новому Орлеані повідомляють про жертви через наїзд авто на натовп на популярній Бурбон-стріт

У середу вранці надійшли повідомлення про численних загиблих після того, як автомобіль врізався в натовп на Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана у США, пише УНН з посиланням на CBS News.

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Як зауважується, це популярний туристичний район, і у ранні години Нового року тут могло бути пожвавлення.

Очевидці розповіли репортеру CBS News, що вантажівка врізалася в натовп на Бурбон-стріт на високій швидкості, а потім водій вийшов і почав стріляти зі зброї, а поліція відкрила вогонь у відповідь.

Репортер бачила, як кільком людям на землі надавали допомогу через травми.

Представник поліції Нового Орлеана повідомив CBS News, що "за попередніми даними, автомобіль, можливо, врізався у групу людей. Про травмованих невідомо, але повідомляється про смертельні випадки".

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