В Новом Орлеане сообщают о жертвах из-за наезда авто на толпу на популярной Бурбон-стрит

В среду утром поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана в США, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Как отмечается, это популярный туристический район, и в ранние часы Нового года здесь могло быть оживление.

Очевидцы рассказали репортеру CBS News, что грузовик врезался в толпу на Бурбон-стрит на высокой скорости, а затем водитель вышел и начал стрелять из оружия, а полиция открыла ответный огонь.

Репортер видела, как нескольким людям на земле оказывали помощь из-за травм.

Представитель полиции Нового Орлеана сообщил CBS News, что «по предварительным данным, автомобиль, возможно, врезался в группу людей. О травмированных неизвестно, но сообщается о смертельных случаях».

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