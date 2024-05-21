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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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В Германии от удара молнии пострадали 10 человек
Десять человек получили ранения, четверо из них - тяжелые, когда молния ударила в группу на берегу Эльбы в Дрездене, Германия, во время сильной грозы, причем у двух мужчин произошла остановка сердца.
В Иране сообщили дату выборов нового президента
Иран объявил 28 июня датой выборов нового президента после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе во время воздушной тревоги из-за российских атак ударными беспилотниками типа "шахед" прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.
В Госдепе США заявили о принципиальной позиции в отношении Украины
Государственный департамент США заявил о своей непоколебимой поддержке Украины в победе над Россией в продолжающейся войне и обязался ускорить предоставление военной помощи для достижения этой цели.
В Одессе слышны взрывы
Четыре человека были ранены в результате ударов беспилотников по Харькову, некоторые из них страдали от острых стрессовых реакций, а в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе.
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist
Российские войска планировали майское наступление с целью частичного окружения Харькова, атакуя с обеих сторон Печенежского водохранилища, но были остановлены украинской обороной, которая не достигла своей цели.
Китай вывел в космос четыре новых спутника
Китай успешно запустил на околоземную орбиту четыре оптических спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением под названием Beijing-3C с помощью ракеты-носителя Long March-2D.
Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО
Партнеры по НАТО поддерживают инициативу Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны через финансовые и технические взносы.
В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России
Девять человек были арестованы в Польше за совершение диверсий по приказу России, включая избиение и попытки поджога.
Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState
Российские войска ложно утверждают, что заняли село Белогоровка, но украинские десантники из 81-й аэромобильной бригады за последние два дня уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 бронемашин.