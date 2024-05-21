В Германии от удара молнии пострадали 10 человек

Десять человек получили ранения, четверо из них находятся под угрозой жизни, когда молния ударила в Дрезден на востоке Германии в понедельник днем. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Группа, в которую попала молния, находилась на берегу реки Эльба, когда над городом прошла сильная гроза.

Представитель пожарной службы говорит, что двое мужчин получили остановку сердца в результате удара молнии.

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