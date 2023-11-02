На Полтавщине в водоеме утонул 16-летний парень, в которого попала молния
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Полтавской области спасатели подняли из водоема тело 16-летнего парня. Во время тренировки по гребле в байдарку попала молния и он упал в воду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и МВД.
Детали
Происшествие произошло накануне на реке Днепр в городе Горишние Плавни. Во время тренировки по гребле в байдарку попала молния. Лодка перевернулась, а парень исчез в воде.
Во время поисковых работ спасатели обнаружили тело пропавшего и доставили к берегу. Искали парня около 4 часов.
К поискам привлекались полицейские, спасатели, муниципальная стража и общественность.
Дополнение
В пгт Згуровка Киевской области были спасены трое рыбаков, лодка которых перевернулась на местном пруду.