На Київщині рятувальники дістали з водойми трьох рибалок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У смт Згурівка Київської області були врятовані троє рибалок, човен яких перекинувся на місцевому ставку, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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21 жовтня о 22:06 надійшло повідомлення про те, що у смт Згурівка на місцевому ставку на човні перекинулися рибалки.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою мотузок та плавзасобу було врятовано з водойми 3-х рибалок. Лікарі екстреної медичної допомоги надали допомогу чоловікам з попереднім діагнозом - переохолодження.
До рятувальної операції залучили 4 співробітників ДСНС, одну одиницю техніки та човен.
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