На Киевщине спасатели достали из водоема трех рыбаков

Детали

21 октября в 22:06 поступило сообщение о том, что в пгт Згуровка на местном пруду на лодке перевернулись рыбаки.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью веревок и плавсредства были спасены из водоема 3-х рыбаков. Врачи экстренной медицинской помощи оказали помощь мужчинам с предварительным диагнозом - переохлаждение.

К спасательной операции привлекли 4 сотрудников ГСЧС, одну единицу техники и лодку.

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