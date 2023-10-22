На Киевщине спасатели достали из водоема трех рыбаков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В пгт Згуровка Киевской области были спасены трое рыбаков, лодка которых перевернулась на местном пруду, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
21 октября в 22:06 поступило сообщение о том, что в пгт Згуровка на местном пруду на лодке перевернулись рыбаки.
Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью веревок и плавсредства были спасены из водоема 3-х рыбаков. Врачи экстренной медицинской помощи оказали помощь мужчинам с предварительным диагнозом - переохлаждение.
К спасательной операции привлекли 4 сотрудников ГСЧС, одну единицу техники и лодку.
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