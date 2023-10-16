На Дніпропетровщині рятувальники дістали з води автівку з трьома загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області надзвичайники вилучили з води автомобіль, всередині якого виявили тіла трьох загиблих людей. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, пише УНН.
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16-го жовтня о 09:20 від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Іванівка Петриківської сільської територіальної громади у річці Оріль виявлено легковий автомобіль.
Рятувальники встановили, що легковий автомобіль «BMW» знаходився у воді на відстані 4 метри від берега. За допомогою троса, фахівці ДСНС дістали легковик з води.
В салоні автомобіля виявили тіла трьох загиблих людей: двох чоловіків та жінку.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин події.
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