На Одещині потонули двоє підлітків. Кількість загиблих на воді на 45% більша за торішню
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кількість загиблих на воді цього року на 45% більша, ніж за аналогічний період минулого року. Сьогодні сталася ще одна трагедія - в Одеській області потонули двої 13-річних хлопців, повідомили в ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"Вражаюча" статистика смертності на воді! Кількість загиблих зросла на 45%, аніж за цей період торік. З початку року кількість загиблих на водоймах України вже сягнула 889, з яких 86 - діти", - повідомили у ДСНС.
Як вказано, минулого тижня загинуло 13 людей, серед яких одна дитина.
"Жахлива трагедія сталася сьогодні у селі Дослідне на Одещині: під час купання у штучній водоймі зникли двоє 13-річних підлітків. На місце події прибули водолази, які вилучили з води тіла хлопчиків", - зазначили у ДСНС.
З їхніми батьками, як повідомляється, працюють психологи ДСНС. Деталі події з’ясовує Нацполіція.
Доповнення
У ДСНС закликали не втрачати пильність: не заходити у воду напідпитку, не пірнати в незнайомих місцях, не запливати далеко від берега. Слідкувати за дозвіллям малечі та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.
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