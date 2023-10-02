В Одесской области утонули двое подростков. Количество погибших на воде на 45% больше прошлогоднего
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Количество погибших на воде в этом году на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня произошла еще одна трагедия - в Одесской области утонули двое 13-летних ребят, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Впечатляющая" статистика смертности на воде! Количество погибших выросло на 45%, чем за этот период в прошлом году. С начала года количество погибших на водоемах Украины уже достигло 889, из которых 86 - дети", - сообщили в ГСЧС.
Как указано, на прошлой неделе погибло 13 человек, среди которых один ребенок.
"Ужасная трагедия произошла сегодня в селе Опытное Одесской области: во время купания в искусственном водоеме исчезли двое 13-летних подростков. На место происшествия прибыли водолазы, которые изъяли из воды тела мальчиков", - отметили в ГСЧС.
С их родителями, как сообщается, работают психологи ГСЧС. Детали происшествия выясняет Нацполиция.
Дополнение
В ГСЧС призвали не терять бдительность: не заходить в воду навеселе, не нырять в незнакомых местах, не заплывать далеко от берега. Следить за досугом малышей и не позволять им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.
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