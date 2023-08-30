Волинська область: 10-річний хлопчик загинув у штучній водоймі 

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Трагедія сталася сьогодні, 30 серпня. Мама хлопчика помітила його зникнення і разом із сусідами почала шукати. Дитину знайшли у штучному водоймищі, витягнули на берег і викликали рятувальників та медиків.

Зазначається, що попри усі зусилля, реанімувати хлопчика не вдалося.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у ставку поблизу одного із селищ Запорізької області загинув 20-річний хлопець. За даними служби порятунку, хлопець стрибнув зі скелі у воду та зник з поля зору друзів. Водолази виявили тіло хлопця на дні водойми.

Українці цьогоріч б'ють сумні рекорди. Тільки за минулий вікенд на воді загинуло двоє дітей та тринадцять дорослих, повідомили в ДСНС. Станом на початок серпня кількість загиблих на воді вже сягнула 640, з яких 60 дітей, що на 20% більше за минулий рік.