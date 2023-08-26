Запорізька область: 20-річний хлопець загинув у ставку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У ставку поблизу одного із селищ Запорізької області загинув 20-річний хлопець. За даними служби порятунку, хлопець стрибнув зі скелі у воду та зник з поля зору друзів. Водолази виявили тіло хлопця на дні водойми, інформує УНН з посиланням на повідомлення ДСНС України.
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Відомо, що 25 серпня о 17:10 до рятувальників надійшла інформація про те, що у ставку зникла людина.
На місце події виїхали водолази. Було зʼясовано, що хлопець стрибнув зі скелі у воду та зник з поля зору друзів.
Під час пошукових робіт водолазна група обстежила 400 кв.м акваторії ставка та виявила тіло хлопця на дні водойми. Його доставили на берег для проведення судмедекспертизи.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Нагадаємо
Рятувальники повідомили про сумні цьогорічні рекорди. Наразі кількість загиблих на воді вже сягнула 640, з яких 60 дітей, що на 20% більше за минулий рік.