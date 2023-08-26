Запорожская область: 20-летний парень погиб в пруду
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В пруду вблизи одного из поселков Запорожской области погиб 20-летний парень. По данным службы спасения, парень прыгнул со скалы в воду и исчез из поля зрения друзей. Водолазы обнаружили тело парня на дне водоема, информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
Детали
Известно, что 25 августа в 17:10 к спасателям поступила информация о том, что в пруду пропал человек.
На место происшествия выехали водолазы. Было выяснено, что парень прыгнул с скалы в воду и исчез из поля зрения друзей.
Во время поисковых работ водолазная группа обследовала 400 кв.м акватории пруда и обнаружила тело парня на дне водоема. Его доставили на берег для проведения судмедэкспертизы.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Напомним
Спасатели сообщили о печальных рекордах этого года. Сейчас количество погибших на воде уже достигло 640, из которых 60 детей, что на 20% больше прошлого года.