Запорожская область: 20-летний парень погиб в пруду

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В пруду вблизи одного из поселков Запорожской области погиб 20-летний парень. По данным службы спасения, парень прыгнул со скалы в воду и исчез из поля зрения друзей. Водолазы обнаружили тело парня на дне водоема, информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Детали

Известно, что 25 августа в 17:10 к спасателям поступила информация о том, что в пруду пропал человек.

На место происшествия выехали водолазы. Было выяснено, что парень прыгнул с скалы в воду и исчез из поля зрения друзей.

Во время поисковых работ водолазная группа обследовала 400 кв.м акватории пруда и обнаружила тело парня на дне водоема. Его доставили на берег для проведения судмедэкспертизы.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним

Спасатели сообщили о печальных рекордах этого года. Сейчас количество погибших на воде уже достигло 640, из которых 60 детей, что на 20% больше прошлого года.

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