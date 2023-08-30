Волынская область: 10-летний мальчик погиб в искусственном водоеме
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В селе Поворск на Волыни в искусственном водоеме погиб 10-летний мальчик. Спасатели и медики пытались его реанимировать, но безрезультатно информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
Детали
Трагедия произошла сегодня, 30 августа. Мама мальчика заметила его исчезновение и вместе с соседями начала искать. Ребенка нашли в искусственном водоеме, вытащили на берег и вызвали спасателей и медиков.
Отмечается, что несмотря на все усилия, реанимировать мальчика не удалось.
Напомним
Ранее сообщалось, что в пруду вблизи одного из поселков Запорожской области погиб 20-летний парень. По данным службы спасения, парень прыгнул со скалы в воду и исчез из поля зрения друзей. Водолазы обнаружили тело парня на дне водоема.
Украинцы в этом году бьют печальные рекорды. Только за прошлый уикенд на воде погибли двое детей и тринадцать взрослых, сообщили в ГСЧС. По состоянию на начало августа количество погибших на воде уже достигло 640, из которых 60 детей, что на 20% больше прошлого года.