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Волынская область: 10-летний мальчик погиб в искусственном водоеме

Волынская область: 10-летний мальчик погиб в искусственном водоеме

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В селе Поворск на Волыни в искусственном водоеме погиб 10-летний мальчик. Спасатели и медики пытались его реанимировать, но безрезультатно информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Детали

Трагедия произошла сегодня, 30 августа. Мама мальчика заметила его исчезновение и вместе с соседями начала искать. Ребенка нашли в искусственном водоеме, вытащили на берег и вызвали спасателей и медиков.

Отмечается, что несмотря на все усилия, реанимировать мальчика не удалось.

Напомним

Ранее сообщалось, что в пруду вблизи одного из поселков Запорожской области погиб 20-летний парень. По данным службы спасения, парень прыгнул со скалы в воду и исчез из поля зрения друзей. Водолазы обнаружили тело парня на дне водоема. 

Украинцы в этом году бьют печальные рекорды. Только за прошлый уикенд на воде погибли двое детей и тринадцать взрослых, сообщили в ГСЧС. По состоянию на начало августа количество погибших на воде уже достигло 640, из которых 60 детей, что на 20% больше прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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