За минулі вихідні вода забрала життя 15 людей. Двоє з них діти - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В ДСНС вчергове закликали до дотримання правил безпеки на воді, адже тільки за минулий вікенд на воді загинуло двоє дітей та тринадцять дорослих, передає УНН.
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"Вихідні та спекотна погода спонукають людей вирушати на водойми. Але, на жаль, маємо невтішну статистику лише за 2 дні – 15 загиблих, у тому числі 2 дитини", - повідомила ДСНС.
Деталі
Зазначається, що тільки на Вінниччині вчора вода забрала життя трьох людей. Трагічні випадки зафіксовані також у Миколаївській, Одеській, Хмельницькій, Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській, Дніпропетровській, Сумській, Івано–Франківській областях та місті Київ.
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"Перебуваючи біля водойм будьте вкрай обережними і особливо слідкуйте за дітьми. Дотримання правил безпеки рятує життя!",- додається в повідомленні.
Доповнення
Рятувальники повідомили про сумні цьогорічні рекорди. Станом на початок серпня кількість загиблих на воді вже сягнула 640, з яких 60 дітей, що на 20% більше за минулий рік.
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Сьогодні загалом по Україні обладнані та забезпечені відповідно до правил охорони життя людей на водних об’єктах 265 місць біля води, з них 211 мають у володіннях пляжі.
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