За прошедшие выходные вода унесла жизни 15 человек. Двое из них дети - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В ГСЧС в очередной раз призвали к соблюдению правил безопасности на воде, ведь только за прошлый уикенд на воде погибли двое детей и тринадцать взрослых, передает УНН.
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"Выходные и жаркая погода побуждают людей отправляться на водоемы. Но, к сожалению, имеем неутешительную статистику только за 2 дня – 15 погибших, в том числе 2 ребенка", - сообщила ГСЧС.
Детали
Отмечается, что только в Винницкой области вчера вода унесла жизни трех человек. Трагические случаи зафиксированы также в Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Днепропетровской, Сумской, Ивано–Франковской областях и городе Киев.
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"Находясь возле водоемов будьте крайне осторожными и особенно следите за детьми. Соблюдение правил безопасности спасает жизни!",- добавляется в сообщении.
Дополнение
Спасатели сообщили о печальных рекордах этого года. По состоянию на начало августа количество погибших на воде уже достигло 640, из которых 60 детей, что на 20% больше прошлого года.
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Сегодня в целом по Украине оборудованы и обеспечены в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах 265 мест у воды, из них 211 имеют во владениях пляжи.
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