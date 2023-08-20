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На Дніпропетровщині мати намагалась врятувати сина і потонула

На Дніпропетровщині мати намагалась врятувати сина і потонула

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Стався нещасний випадок у Гданівці Кривого рогу на Дніпропетровщині. Під час риболовлі на річці Інгулець чоловік почав тонути, його мати намагалась врятувати, проте сама потонула. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал з посиланням на слова очевидців та повідомлення ДСНС, пише УНН.

Деталі 

Попередньо відомо, що чоловік рибалив у водоймі біля водоспаду. Але, зайшовши у воду, потрапив у сильну течію та почав тонути. Мати, як зазначають свідки, вирушила на допомогу прямо в одязі, але з переляку син почав чіплятися за неї.

Очевидці викликали рятувальників, які, по прибуттю, витягли чоловіка та дістали тіло матері. Жінку намагалися відкачати, але, на жаль, вона померла.

Цитата 

“20-го серпня о 18:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від свідків про те, що на річці Інгулець тонуть дві людини.

По прибуттю до місця події надзвичайники виявили, що у воді знаходиться чоловік та, ймовірно, жінка без ознак життя. На відстані 30 метрів від берега, за допомогою рятувального спорядження співробітники ДСНС врятували чоловіка. Та було вилучено тіло жінки (особисті дані встановлюються). Їх доправили до берега, передали медичним працівникам та представникам поліції”, - йдеться у повідомленні ДСНС. 

Доповнення 

ДСНС зазначає, що до робіт було залучено 5 осіб особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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