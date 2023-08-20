На Днепропетровщине мать пыталась спасти сына и утонула

Детали

Предварительно известно, что мужчина рыбачил в водоеме возле водопада. Но, зайдя в воду, попал в сильное течение и начал тонуть. Мать, как отмечают свидетели, отправилась на помощь прямо в одежде, но с перепугу сын начал цепляться за нее.

Очевидцы вызвали спасателей, которые, по прибытию, вытащили мужчину и достали тело матери. Женщину пытались откачать, но, к сожалению, она умерла.

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“20-го августа в 18:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение от свидетелей о том, что на реке Ингулец тонут два человека.

По прибытию к месту происшествия чрезвычайники обнаружили, что в воде находится мужчина и, вероятно, женщина без признаков жизни. На расстоянии 30 метров от берега, с помощью спасательного снаряжения сотрудники ГСЧС спасли мужчину. И было изъято тело женщины (личные данные устанавливаются). Их доставили к берегу, передали медицинским работникам и представителям полиции”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Дополнение

ГСЧС отмечает, что к работам было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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