На Херсонщині за минулу добу 9 пожеж - ДСНС

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За даними ДСНС України за минулу добу через постійні ворожі обстріли та спекотну погоду на Херсонщині сталося 9 масштабних пожеж на відкритих територіях. 4 з них виникли через обстріли росіян. Загальна площа гасіння становила 3,71 га.

У ДСНС звернулися до громадян с закликом не провокувати пожежі й не допомагати цим ворогу.

Цитата

"Шановні громадяни! Закликаємо вас бути свідомими та не провокувати пожежі на відкритих територіях! Не допомагайте окупанту нищити екосистеми!", - йдеться у повідомлені.

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