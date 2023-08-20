На Херсонщині за минулу добу 9 пожеж - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Через ворожі обстріли та спекотну погоду за минулу добу на Херсонщині виникло 9 масштабних пожеж загальною площею 3,71 га, повідомляють в ДСНС, пише УНН.
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За даними ДСНС України за минулу добу через постійні ворожі обстріли та спекотну погоду на Херсонщині сталося 9 масштабних пожеж на відкритих територіях. 4 з них виникли через обстріли росіян. Загальна площа гасіння становила 3,71 га.
У ДСНС звернулися до громадян с закликом не провокувати пожежі й не допомагати цим ворогу.
Цитата
"Шановні громадяни! Закликаємо вас бути свідомими та не провокувати пожежі на відкритих територіях! Не допомагайте окупанту нищити екосистеми!", - йдеться у повідомлені.
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