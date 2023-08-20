На Херсонщине за минувшие сутки 9 пожаров - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Из-за вражеских обстрелов и жаркой погоды за минувшие сутки на Херсонщине возникло 9 масштабных пожаров общей площадью 3,71 га, сообщают в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС Украины за минувшие сутки из-за постоянных вражеских обстрелов и жаркой погоды на Херсонщине произошло 9 масштабных пожаров на открытых территориях. 4 из них возникли из-за обстрелов россиян. Общая площадь тушения составила 3,71 га.
В ГСЧС обратились к гражданам с призывом не провоцировать пожары и не помогать этим врагу.
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"Уважаемые граждане! Призываем вас быть сознательными и не провоцировать пожары на открытых территориях! Не помогайте оккупанту уничтожать экосистемы!", - говорится в сообщении.
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