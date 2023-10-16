На Днепропетровщине спасатели достали из воды автомобиль с тремя погибшими

Детали

16-го октября в 09:20 от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Ивановка Петриковской сельской территориальной общины в реке Орель обнаружен легковой автомобиль.

Спасатели установили, что легковой автомобиль «BMW» находился в воде на расстоянии 4 метра от берега. С помощью троса, специалисты ГСЧС достали легковушку из воды.

В салоне автомобиля обнаружили тела трех погибших людей: двух мужчин и женщину.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

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