На Днепропетровщине спасатели достали из воды автомобиль с тремя погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Днепропетровской области чрезвычайники изъяли из воды автомобиль, внутри которого обнаружили тела трех погибших людей. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пишет УНН.
Детали
16-го октября в 09:20 от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Ивановка Петриковской сельской территориальной общины в реке Орель обнаружен легковой автомобиль.
Спасатели установили, что легковой автомобиль «BMW» находился в воде на расстоянии 4 метра от берега. С помощью троса, специалисты ГСЧС достали легковушку из воды.
В салоне автомобиля обнаружили тела трех погибших людей: двух мужчин и женщину.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области утонули двое подростков. Количество погибших на воде на 45% больше прошлогоднего