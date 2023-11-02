На Полтавщині у водоймі потонув 16-річний хлопець, у якого влучила блискавка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Полтавській області рятувальники підняли з водойми тіло 16-річного хлопця. Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка і він впав у воду. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС та МВС.
Деталі
Подія сталася напередодні на річці Дніпро в місті Горішні Плавні. Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка. Човен перекинувся, а хлопець зник у воді.
Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіло зниклого та доправили до берега. Шукали хлопця близько 4 годин.
До пошуків залучались поліцейські, рятувальники, муніципальна варта та громадськість.
Доповнення
У смт Згурівка Київської області були врятовані троє рибалок, човен яких перекинувся на місцевому ставку.