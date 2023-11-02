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The Guardian

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На Полтавщині у водоймі потонув 16-річний хлопець, у якого влучила блискавка

Київ • УНН

 • 226208 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Полтавській області рятувальники підняли з водойми тіло 16-річного хлопця. Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка і він впав у воду. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС та МВС.

На Полтавщині у водоймі потонув 16-річний хлопець, у якого влучила блискавка

Деталі

Подія сталася напередодні на річці Дніпро в місті Горішні Плавні. Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка. Човен перекинувся, а хлопець зник у воді.

Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіло зниклого та доправили до берега. Шукали хлопця близько 4 годин.

До пошуків залучались поліцейські, рятувальники, муніципальна варта та громадськість.

Доповнення

У смт Згурівка Київської області були врятовані троє рибалок, човен яких перекинувся на місцевому ставку.

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