У Німеччині від удару блискавки постраждало 10 людей
Київ • УНН
Десять людей отримали поранення, четверо з них - важкі, коли блискавка вдарила в групу на березі Ельби в Дрездені, Німеччина, під час сильної грози, причому у двох чоловіків сталася зупинка серця.
Десять людей отримали поранення, четверо з них знаходяться під загрозою життю, коли блискавка вдарила в Дрезден на сході Німеччини в понеділок вдень. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Група, в яку влучила блискавка, перебувала на березі річки Ельба, коли над містом пройшла сильна гроза.
Представник пожежної служби каже, що двоє чоловіків отримали зупинку серця в результаті удару блискавки.
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