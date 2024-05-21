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У Німеччині від удару блискавки постраждало 10 людей

У Німеччині від удару блискавки постраждало 10 людей

Київ • УНН

 • 31232 перегляди

Десять людей отримали поранення, четверо з них - важкі, коли блискавка вдарила в групу на березі Ельби в Дрездені, Німеччина, під час сильної грози, причому у двох чоловіків сталася зупинка серця.

Десять людей отримали поранення, четверо з них знаходяться під загрозою життю, коли блискавка вдарила в Дрезден на сході Німеччини в понеділок вдень. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Група, в яку влучила блискавка, перебувала на березі річки Ельба, коли над містом пройшла сильна гроза.

Представник пожежної служби каже, що двоє чоловіків отримали зупинку серця в результаті удару блискавки.

На Полтавщині у водоймі потонув 16-річний хлопець, у якого влучила блискавка02.11.23, 08:27 • 226207 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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