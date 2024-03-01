Bloomberg: Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, на фоне того, как Лондон выразил раздражение по поводу комментариев канцлера Германии Олафа Шольца относительно возможной британской активности в Украине, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"По словам людей, знакомых с этим вопросом, высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus. Великобритания предложила решение проблемы сопротивления Берлина их отправке, включая соглашение по обмену, согласно которому Великобритания поставит Киеву больше своих собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании запасными ракетами большой дальности", - указывает издание.

Германия должна прекратить оправдываться, сказал один британский чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить частные разговоры между странами.

"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не на той должности, не в то время", - заявил в четверг газете Evening Standard бывший министр обороны Бен Уоллес.

На этой неделе Шольц исключил возможность отправки ракет Taurus Украине, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с россией.

На встрече с общиной Дрездена в четверг Шольц объяснил свои доводы тем, что Германия не может предоставить Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое при неправильном использовании может поразить цель в москве". Он добавил: "Мы должны быть уверены, что знаем, где она приземлится", предположив, что единственный способ сделать это - привлечь немецкие войска для помощи в наведении на цель.

Это, как пишет издание, говорит о более широком споре, который развился между Великобританией и Германией из-за заявлений Шольца ранее на этой неделе. "То, что делают британцы и французы по контролю за целями и сопутствующего контроля за целями, невозможно сделать в Германии", - сказал Шольц в понедельник.

Некоторые британские законодатели расценили эти замечания как публичный комментарий Шольца относительно секретной деятельности британских солдат в Украине. "Небольшое количество личного состава" "поддерживает вооруженные силы Украины", заявил во вторник представитель премьер-министра Риши Сунака Дейв Парес, не сообщая подробностей.

"Комментарии Шольца являются неправильными, безответственными и пощечиной для союзников, - заявила Алисия Кернс, председатель специального комитета по иностранным делам Великобритании, в заметке в X. - Шольц должен дать Taurus и перестать сдерживать безопасность Европы".

Минобороны Британии: использование Украиной ракет Storm Shadow - это дело ВСУ