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Украинским путешественникам сделали удобную пересадку на поезд в Чехию и Германию - как курсирует

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Испанская Renfe запускает ночной поезд Перемышль – Франкфурт-на-Майне с 1 августа. Укрзализныця обеспечивает пересадки с пяти украинских поездов.

Украинским путешественникам сделали удобную пересадку на поезд в Чехию и Германию - как курсирует

Для украинских путешественников сделали удобную пересадку на поезд в Чехию и Германию, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.

Детали

Испанская железнодорожная компания Renfe, с которой Укрзализныця недавно подписала меморандум о сотрудничестве, запускает новый международный ночной поезд по маршруту Перемышль – Франкфурт-на-Майне. Поезд будет проходить через ряд городов Польши и Германии (в частности, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ханау и Оффенбах), а также будет иметь остановки в Праге и Остраве.

Со своей стороны Укрзализныця, как сообщается, обеспечивает удобные пересадки для пассажиров, путешествующих из/в Украину поездами:

  • № 51/52 Киев – Перемышль;
    • № 31/32 Запорожье/Днепр – Перемышль;
      • № 69/70 Кременчуг – Перемышль;
        • № 35/36 Одесса – Перемышль;
          • № 89/90 Киев – Перемышль.

            Поезд Перемышль – Франкфурт-на-Майне будет курсировать с 1 августа. Он будет иметь современные спальные вагоны Economy Sleeper Class - купе на 1-4 места с кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками и завтраком, который входит в стоимость билета. Стоимость таких билетов начинается от 37,50 евро. Пассажиры также будут иметь возможность выбирать между смешанными и отдельными женскими купе. Кроме того, в поезде будут сидячие вагоны первого и второго класса. Стоимость билетов на такие места стартует от 15 евро.

            Поезд будет отправляться ежедневно из Перемышля в направлении Франкфурта-на-Майне в 12:04, останавливаться в Кракове в 15:03, в Праге – в 22:32, в 01:38 будет в Дрездене, а во Франкфурте-на-Майне – в 07:22.

            В направлении Перемышля отправление ежедневно из Франкфурта-на-Майне в 15:03, Дрезден 22:30, остановка в Праге в 01:17, прибытие в Перемышль в 11:25.

            Больше поездов и мест: Украина и Польша договорились развивать железнодорожное сообщение26.07.24, 13:29 • 22363 просмотра

            Юлия Шрамко

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